Die Sachsen-Anhalter bezeichnen den 24-Jährigen als in der "Offensive flexibel einsetzbar". Der Vertrag des ehemaligen U18-Nationalspielers bei Dynamo war ausgelaufen und nicht verlängert worden. In der vergangenen Saison, in der Dresden in der Relegation gegen Kaiserslautern abstieg, absolvierte er 26 Partien, in denen er dreimal traf.