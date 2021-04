Fußball | 2. Bundesliga Erzgebirge Aue besiegt den Abstiegs-Fluch

Drei Mal stieg Erzgebirge Aue in die zweite Bundesliga auf, zwei Mal ging es nach fünf Jahren wieder runter. Diesmal nicht. Damit das so bleibt, hofft Präsident Helge Leonhardt auf Fans im Stadion. Sonst werde es eng, erklärte der starke Mann in Aue im "Kicker".