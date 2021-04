Sportlich haben sich die "Veilchen" nichts vorzuwerfen. Aue hat sich nicht erst seit diesem Jahr im Fußball-Unterhaus etabliert. Es steht die sechste Zweitliga-Saison am Stück an. "Wir haben uns als Team gezeigt und sind als Team gewachsen. Ich hatte nie das Gefühl dass wir unten reinrutschen", blickte Leonhardt auf die sich dem Ende neigende Spielzeit zurück. Lob, wenn auch nüchtern, gab es ebenso für das Trainerteam. "Einzeleinschätzungen" vermied er hingegen. "Profifußball ist Ergebnissport. Alle leisten, was erforderlich ist. Der Job wurde so gemacht, wie es verlangt wurde."