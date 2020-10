Die Corona-Pandemie hat weitreichende Folgen für die gesamte Gesellschaft. Davon konnte sich am vergangenen Wochenende auch Erzgebirge Aue überzeugen. Ein Spieler und ein Vereinsfunktionär wurden positiv auf das Coronavirus getestet und das Spiel gegen den Hamburger SV fiel aus. "Man hatte die Lage im Griff und jetzt müssen wir mit Rückschlägen leben", sagte Leonhardt dazu am Montag im SpiO-Talk.

Dienstag: Nachtests für die ganze Mannschaft

Wie ist der aktuelle Stand? Die gesamte Mannschaft befindet sich in Quarantäne, auch wenn die betroffenen Personen bei einem Nachtest in Aue ein negatives Testergebnis erhalten haben. Am Dienstag (06.10.20) wird die gesamte Mannschaft erneut getestet. Sollten auch diese Tests negativ sein, geht Leonhardt davon aus, dass die Quarantäne aufgehoben wird: "Die Spieler müssen wieder raus, wir brauchen das Gruppentraining."

Nachholtraining zur Not nachts

Als großen Nachteil oder gar Wettbewerbsverzerrung will der 61-Jährige die Quarantäne aber nicht sehen. "Wenn wir Eigenverantwortung haben und Charakter zeigen, können wir das alles wieder aufholen." An der Zeit dafür würde es nach Leonhardts Ansicht jedenfalls nicht fehlen. "Wenn es Nachholbedarf gibt, kann ich auch nachts das Flutlicht im Erzgebirgsstadion anmachen lassen, kein Problem", so Leonhardt.

Leonhardt: "Situation ist anstrengend"

Man dürfe bei allem nicht vergessen, dass man ein Privileg habe. "Wir dürfen Leistungssport machen, können dadurch unser Geld verdienen und müssen nicht ins Home Office wie andere", so Leonhardt. Anstrengend sei die Situation insgesamt aber schon, beschreibt Leonhardt den Samstagabend, als ihm die Info über die positiven Testergebnisse zugetragen wurde. "Andere sitzen am Tag der Deutschen Einheit vielleicht am Kachelofen und trinken ein Schlückchen Sekt, wir mussten die Task-Force aktivieren, denn es geht um den Schutz unserer Spieler. Und du kannst ja auch den HSV nicht gefährden", so Leonhardt.