Der Vorstoß von Helge Leonhardt , den Profifußball im Angesicht der Corona-Pandemie vorerst ruhen zu lassen, sorgt für allerhand Diskussion. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) erteilte der Forderung rasch eine Abfuhr. Dazu kritisierte DFL-Präsidiumsmitglied Steffen Schneekloth Leonhardt mit deutlichen Worten. "Ich finde die Aussagen des Kollegen höchst unsolidarisch gegenüber allen anderen 35 Mitgliedern im DFL e.V.. Das ist nicht zu Ende gedacht und in keiner Weise lösungsorientiert", so der Präsident von Holstein Kiel im "Kicker".

Die Reaktion Leonhardts folgte prompt. Via Facebook holte Aues Präsident am Donnerstagabend zum Gegenschlag aus. "Zur Zeit verhalten sich einige Sportfunktionäre um den Kirchturm Fußball nicht kompetent und vor allem ohne Eigenverantwortung. Die Führungsschwäche dabei ist, das Verantwortung und Entscheidungen auf die Politik abgewälzt werden. Zuletzt handelte die Politik mehrfach zu spät." Aus diesem Grund hätte er sich mit seiner Forderung direkt an die Ministerpräsidenten gewandt. Die DFL sieht der 63-Jährige in diesem Zusammenhang als "ungeeigneten Ansprechpartner, eine Stellungnahme dieser nicht von Nöten".