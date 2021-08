Bei Fortuna Düsseldorf spielte Kiel zuletzt 2:2, was Aues Sören Gonther schon als "Turnaround" bezeichnete. Doch Kiel ist Tabellenletzter, punkt- und torgleich mit Aufsteiger Ingolstadt. Holstein verlor die ersten drei Saisonspiele (0:9! Tore) und erzielte in Düsseldorf durch Alexander Mühling und Steven Skrzybski die ersten Saisontore überhaupt. Sowohl Kiel als auch Aue kämpfen am Samstag also um den ersten dreifachen Punktgewinn der Saison.