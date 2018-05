"Die Ansetzung des DFB war der entscheidende Fehler. Einen vergleichsweise jungen und unerfahrenen Mann bei so einem wichtigen Spiel einzusetzen, war sehr unglücklich. Wenn ich die erfahrenen Leute aber als Videoschiedsrichter in den Keller schicke, dann fehlen diese natürlich an anderer Stelle."

"Ich sehe ihn sehr kritisch. Er hat sich inflationär in die Entscheidungen der Unparteiischen auf dem Platz eingemischt. Oftmals wurde jeder Zweikampf im Strafraum bewertet, obwohl es ja eigentlich nur um klare Fehlentscheidungen gehen sollte. So wie es im letzten Jahr gelaufen ist, macht es keinen Sinn. Klar, dass Spieler und Fans auf die Barrikaden gehen."

"Ich war schon immer ein Befürworter der Torlinientechnik. Sie stellt ganz einfach physikalisch fest: Tor oder kein Tor. Sie zweifelt weder die Entscheidungskompetenz noch die Persönlichkeit des Schiedsrichters an. Die Torlinientechnik gehört definitiv in alle drei Profiligen."

"Es stellt sich vor allem die Frage, warum solche Technologien an einem Spieltag, an dem es um alles geht, nicht eingesetzt werden. So aber hat der DFB für seinen nächsten Lehrgang ungeliebtes Anschauungsmaterial. Die Fehlentscheidungen müssen definitiv aufgearbeitet werden. Der DFB muss Konsequenzen für die nächsten Ansetzungen ziehen und in der Relegation seine erfahrensten Schiedsrichter aufs Feld schicken."