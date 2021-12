Es war ein äußerst turbulentes Jahr bei Zweitligist FC Erzgebirge Aue. Zunächst das Erfreuliche: Erneut schafften die Veilchen unter Trainer Dirk Schuster vorzeitig den Klassenerhalt, allerdings fehlte speziell in der Rückrunde der Drive, auch teilweise die nötige Einstellung.



Aue-Boss Helge Leonhardt brodelte, schickte Schuster schließlich in die Wüste und holte mit Aliaksei Shpileuski einen in Deutschland gänzlich unbekannten Trainer. Das Experiment, RB Leipzig ähnelnden Fußball zu spielen, ging gründlich in die Hose und gefährdet aktuell auch die Liga-Zugehörigkeit. Nach nur sieben Zweitligaspielen und nur drei Pünktchen musste der 33-Jährige wieder gehen. Kurioserweise wurde ihm – wie auch schon Schuster – eine klare Heimpleite gegen den SC Paderborn letztlich zum Verhängnis.