Domenico wer? Erzgebirge Aue zauberte nach der Beurlaubung von Pavel Dotchev im März 2017 einen neuen Trainer wie ein Kaninchen aus dem Hut: Der Deutsch-Italiener Domenico Tedesco war für einen Trainer mit 31 Jahren äußerst jung. Meriten im Profifußball hatte er praktisch keine. Bei 1899 Hoffenheim arbeitete er als U19. Immerhin Jahrgangsbester mit der Note 1,0 war er im Fußball-Lehrer-Lehrgang. In Aue kam Tedesco, sah und siegte sofort: Vier Siege in den ersten fünf Partien ebneten den Weg zu einem Klassenerhalt, an den im März kaum zu denken war.

Nun Dirigent auf Schalke: Domenico Tedesco. Bildrechte: IMAGO

Danach gab es für Aue kein Halten mehr: Bundesligist Schalke 04 suchte nach dem Versuch mit Markus Weinzierl einen neuen Coach. Manager Christian Heidel kam auf Tedesco. Und auch auf dem als äußerst anspruchsvollen geltenden "Schalker Markt" überzeugte er und führte die Königsblauen ziemlich überraschend auf Rang zwei. Legendär schon jetzt: Schalkes Aufholjagd von 0:4 auf 4:4 bei Erzrivale Dortmund. Für die "Süddeutsche Zeitung" ist Tedesco der Mann der Hinrunde: "Und deshalb ist, bei allem Respekt, der Mann der Hinrunde auch nicht Jupp Heynckes. Sondern Domenico Tedesco, nicht nur deshalb, weil er jüngst in Dortmund (aus 0:4 wird 4:4) oder jetzt in Frankfurt (aus 0:2 wird 2:2) der Bundesliga-Konferenz im Radio wieder zum Comeback verhalf. Sondern weil er auf Schalke vorgeführt hat, dass man selbst den verknöchertsten Traditionsbetrieb in ein Start-up-Gebilde verwandeln kann." Tedesco Shooting-Star - in Aue waren sie ein paar Monate live dabei.