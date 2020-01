Zudem trifft der 25-Jährige dort auf einen alten Bekannten: Heiko Scholz. Der Fußballlehrer war bis Anfang Dezember 2019 noch Chefcoach in Nordhausen, wechselte dann aber nach der Entlassung von Cristian Fiel in Dresden zunächst als Interimstrainer zu den Schwarz-Gelben und wurde nach Kauczinskis Verpflichtung dessen Co-Trainer.



Mickels kam in der aktuellen Saison bei Nordhausen in zehn Ligaspielen (fünf Tore) und in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Erzgebirge Aue (1:4) zum Einsatz. Vor seinem Wechsel zu den Vorderharzern war Joy-Lance Mickels bei Alemannia Aachen, FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach aktiv. Nach dem Antrag auf Insolvenz Mitte Dezember können sich die Spieler der Nordthüringer nach neuen Vereinen umschauen. Zuvor hatte schon Jan Löhmannsröben den FSV Wacker verlassen.