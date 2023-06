So gut er technisch auch ausgebildet war, Sparwasser konnte auch ordentlich zulangen. "Wer mir weh tat, konnte damit rechnen, dass er das doppelt und dreifach zurückbekommt", erzählt der Wahl-Hesse. Ein ganz spezieller Fall sei der Jenaer Andreas Strempel gewesen. Der habe in Heimspielen sehr brutal gespielt. "Aber in Magdeburg hat er fast immer geheult", sagt Sparwasser.

Ende der 1990er Jahre stand Sparwasser der Vereinigung deutscher Vertragsfußballer vor. Bildrechte: IMAGO / Alfred Harder

Nach der Karriere: Diplomsportlehrer und VdV-Präsident

So sehr er Fußballer aus Leidenschaft war, Sparwasser hatte auch die Karriere nach der Karriere im Blick. Mit 20 Jahren holte er das Abitur nach, während der Laufbahn und mit Familie studierte er. So hatte er einen reibungslosen Übergang ins Berufsleben als Diplomsportlehrer an der Pädagogischen Hochschule Magdeburg, als seine Karriere wegen einer Verletzung 1979 vorzeitig endete. Diese Erfahrung nutzte er später, als er von 1997 bis 1999 Präsident der Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VdV) war.



"Da habe ich zwei Dinge installiert, auf die ich schon stolz bin", sagt Sparwasser. Zum einen führte er ein, dass es für die Mannschaften der Bundesliga bis zu damaligen drittklassigen Regionalliga verpflichtend sportmedizinische Untersuchungen auch in der Winterpause gibt. Zum anderen wurde das Projekt Nach-Karriereplanung gestartet. "Spielern ab Liga zwei nach unten haben wir geholfen, den Sprung ins Leben zu schaffen. Wir haben mit Firmen über Ausbildungsplätze verhandelt oder Studienplätze vermittelt", berichtet der Familienvater.

Im Herbst 1974 lieferten Jürgen Sparwasser (re.) und Co. Titelverteidiger FC Bayern München (hier Hans-Georg Schwartzenbeck) im Europapokal der Landesmeister einen großen Kampf, schieden nach einem 2:3 in München und einem 1:2 in Magdeburg aus. Bildrechte: IMAGO / Fred Joch

Herz für Ausbildung junger Spieler – Kritik am DFB

Nebenbei kümmerte er sich um junge Fußballer, war Projektleiter Talenttraining in der Charly Körbel-Fußballschule. Die Ausbildung junger Fußballer liegt ihm auch heute noch am Herzen, auch wenn er selbst nicht mehr aktiv dabei ist. Und kritisiert in diese Richtung den Deutschen Fußball-Bund. "Wenn der Verband nicht die kleinen Vereine und Ehrenamtlichen an der Basis stützt und so die Voraussetzungen schafft, kann es passieren, dass der Fußball seinen Status als Volkssport verliert", sagt Sparwasser, der auch kritisch mit dem Profifußball umgeht. "Ich bin enttäuscht über den Werdegang der Nationalmannschaft, vor allem ihren Leistungen und die Darstellung in Katar. Wenn man sich so präsentiert, verliert der Fußballfan die Lust und den Glauben daran, dass es besser wird. Ich kann den Frust der Menschen verstehen, die nicht mehr die Freude haben, ins Stadion zu gehen. Es macht einfach keinen Spaß."

Jürgen Sparwasser mit seiner Ehefrau Christa im Mai 2022 auf der Tribüne der Magdeburger MDCC-Arena. Die FCM-Meistermannschaft von 1972 feierte ihr 50-jähriges Titeljubiläum. Bildrechte: IMAGO / CHROMORANGE

Sparwasser fiebert mit den Ostklubs – aber ist "immer ein Blauer geblieben"