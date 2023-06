Julian Pollersbeck steht anscheinend vor einer Rückkehr nach Deutschland. Wie der Kicker am Sonntag (4. Juni) berichtete, wechselt der 28 Jahre alte Torhüter von Olympique Lyon zu Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg. "Nur letzte Details" müssten angeblich noch geklärt werden. Pollersbeck war unter FCM-Trainer Christian Titz bereits 2018 beim Hamburger SV aufgelaufen. Bei den Elbestädtern hätte er nach Jahren als Reservist Chancen, wieder regelmäßig zu spielen. Dem Vernehmen nach könnte der Torhüter Frankreich ablösefrei verlassen. In der abgelaufenen Saison war der 28-Jährige an den FC Lorient ausgeliehen, wo er allerdings komplett ohne Einsatz blieb.