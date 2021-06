Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden wird in der kommenden Saison ohne Julius Kade planen müssen. Wie "Bild" und der "Kicker" berichteten holt Bundesligist 1. FC Union Berlin den 22-Jährigen per Rückholoption an die Alte Försterei zurück. Die Köpenicker hatten den Mittelfeldspieler im vergangenen Sommer zum damaligen Zweitliga-Absteiger in die sächsische Landeshauptstadt transferiert, sich aber eine Rückholmöglichkeit gesichert, die der Erstligist laut Medienangaben mit Beendigung der Frist zum 31. Mai gezogen hat.