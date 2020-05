Das war Mitte Oktober. Freitag (22. Mai, im Ticker und bei MDR Aktuell im Hörfunk), ab 18:30 Uhr, steht im geisterspiel-leeren Nürnberger Stadion das Rückspiel an. "Das Spiel am Freitag steht unter komplett anderen Vorzeichen. Eine Pandemie ist mittlerweile über uns hereingebrochen. Zudem stehen beide Vereine vor verschiedenen Situationen", weiß Schuster. Aue kann mit einem Sieg die magische 40-Punkte-Marke durchbrechen. Bereits am 27. Spieltag den Klassenerhalt in der Tasche zu haben, das gebe seinem Team spezielle Motivation, so Schuster. Doch Schuster mahnt auch: "Nürnberg wird alles daran setzen, dass zu verhindern."