An Braunschweig hat der 28-Jährige, der bereits seit knapp drei Jahren beim 1. FC Magdeburg spielt, allerdings ungute Erinnerungen. Im Frühjahr 2022, als die Magdeburger bereits als Zweitliga-Aufsteiger feststanden, verletzte sich Brünker beim Eintracht-Gastspiel schwer. Diagnose: Riss des Syndesmosebandes. Trotzdem verlängerte der Verein den Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2023. In den ersten beiden Jahren erzielte er insgesamt 19 Tore für den Klub. Und verliebt in den Verein habe er sich bereits am ersten Tag. "Es hat mir in Magdeburg gleich gefallen, es hat gleich Klick gemacht. Ich bin Blau-Weiß durch und durch." Ob das auch über den Sommer hinaus so bleibt, "kann ich leider nicht beantworten".

In der laufenden Spielzeit klappte es mit dem Toreschießen noch nicht - ausgenommen ein Spiel mit der Zweiten in der Verbandsliga. In den 17 Partien bestritt er zudem kein Spiel über 90 Minuten. Was auch an der Verletzung aus dem Braunschweig-Spiel lag und an einem Schicksalsschlag Anfang des Jahres. Sein Vater war wochenlang vermisst, bevor im Februar feststand, dass er gestorben war. "Das wichtigste ist jetzt, dass man im Kopf klar sein muss und unterstützt wird. Das ist im Verein der Fall. Alle stehen komplett hinter mir. Familie, Freundin und Kind geben mir Kraft", so Brünker.