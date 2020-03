Teamsport Sachsen Kampf gegen den Stillstand: Sächsische Topvereine gründen Initiative

Im Zuge der Corona-Krise steht in Sachsen der Sport still. Um die anstehenden Herausforderungen zu meistern, haben sich 21 Topvereine des Freistaates in der Initiative "Teamsport Sachsen" zusammengeschlossen. Damit soll kurzfristig das Know-how ausgetauscht werden, um die Interessen des Sports effektiv zu bündeln und die Behörden und Entscheidungsträger als Ansprechpartner zu entlasten.