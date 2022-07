Das Endergebnis jedoch rückt die Szenerie über mehr als die Hälfte der Spielzeit hinweg ins falsche Licht und spiegelte sich allen voran im Hadern, Gestikulieren, Schreien – kurzum: in Lukas Kwasnioks offenkundiger Frustration wider. Seit seiner Ankunft in Paderborn "war ich noch nie so wütend" wie in den ersten 20 Minuten, sagte er auf der anschließenden Pressekonferenz.



Der KSC sei "extrem bissig" und "kompakt" aufgetreten und hätte "1:0 in Führung gehen" müssen. Mikkel Kaufmann und Lucas Cueto scheiterten vor der Pause am bestens aufgelegten SCP-Keeper Jannik Huth, kurz nach Wiederanpfiff strich Jerome Gondorfs Kopfball hauchzart am rechten Pfosten vorbei. Beifall von der Konkurrenz ohne letztendlichen Ertrag dürfte den Magdeburgern aus ihrem couragierten Auftritt gegen Düsseldorf wiederum selbst ziemlich bekannt vorkommen.