Fußball | 2. Bundesliga Karlsruher SC ohne Toptorjäger Hofmann gegen Aue

Der Karlsruher SC gastiert am Sonntag (13:30 Uhr im SpiO-Liveticker) in Aue. Die Badener haben sich nach der Corona-Pause stabilisiert und sechs Punkte aus vier Spielen geholt. Der KSC ist damit bis auf zwei Punkte an einen Nichtabstiegsplatz herangerückt und will auch aus Aue etwas mitnehmen. Toptorjäger Philipp Hofmann ist allerdings zum Zuschauen verdammt.