Auch zu den Zuschauer-Beschränkungen im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion hatten sich die Ultras kritisch geäußert. "Wenn die Auslastung des Stadions einfach so massiv beschränkt ist, dass tausende Dynamofans bei Heimspielen draußen bleiben müssen und wir gar nicht erst zu Auswärtsspielen anreisen dürfen, überall Abstandsgebote eingehalten und Gesichtsmasken getragen werden müssen, dann können wir als Fanszene nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen und tun, als wäre die Welt im Dynamoland in Ordnung", heißt es in einer Erklärung. Als Konsequenz verzichtet der K-Block auf "aktiven Stimmungskern", Choreografien und das Aufhängen von Fanclub-Zaunfahnen.