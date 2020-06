Fußball | 2. Bundesliga Dynamo Dresden: Keine Einigung – Aus für Minge

Paukenschlag kurz nach dem Re-Start von Dynamo Dresden: Urgestein Ralf Minge muss am Saisonende – also in vier Wochen – seinen Posten als Sportgeschäftsführer räumen. Sein Vertrag wird nicht verlängert.