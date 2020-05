Am vergangenen Samstag waren zwei Profis positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Das Gesundheitsamt Dresden ordnete daraufhin für den gesamten Kader sowie den Trainer- und Betreuerstab eine zweiwöchige Quarantäne an, da es bereits ein Mannschaftstraining gegeben hatte. Durch diese Maßnahme kann Dynamo am kommenden Wochenende nicht am Spielbetrieb teilnehmen, der nach mehr als zwei Monaten Pause fortgesetzt wird. Dresden hätte eigentlich am Sonntag bei Hannover 96 antreten sollen. Die beiden am Samstag positiv getesteten Spieler seien weiterhin symptomfei, ebenso der dritte Spieler, bei dem bereits eine Woche zuvor das Virus nachgewiesen worden war, teilte Dynamo mit.