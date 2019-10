Es könnte alles so einfach sein für Dynamo Dresden, ist es aber nicht. Und warum? Weil nicht nachvollziehbare Erwartungen aus dem sogenannten Umfeld von Dynamo auf die Realität treffen – und diesem Umfeld ist es wahrscheinlich nicht bewusst ist, was man eigentlich hat. Ich möchte mal als ehemaliger Kontrahent meine Wahrnehmung mit etwas mehr Abstand wiedergeben.

Dynamo hat in meinen Augen in den vergangenen Jahren vieles richtig gemacht. Sie haben ein tolles Stadion und die Hütte ist voll. Sie haben im Aufsichtsrat sportliche Kompetenz, sie haben mit Ralf Minge als Geschäftsführer Sport einen Fußball-Fachmann, sie leisten absolute Top-Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum – Leiter Jan Seifert stammt auch aus den eigenen Reihen – und nun haben sie mit Cristian Fiel einen ehemaligen Spieler und Kapitän als Trainer der ersten Mannschaft. War diese Entscheidung nun besonders mutig oder riskant? Für mich war sie logisch und richtig. Nein, ich möchte auch nicht die Augen vor der Realität verschließen und die Situation schönreden. Aber ich bin auch weit davon entfernt, zum jetzigen Zeitpunkt schon das Ziehen irgendwelcher Reißleinen zu fordern.

Kapitän Marco Hartmann (re.) und Patrick Ebert sitzen enttäuscht auf dem Rasen nach der jüngsten Schlappe gegen Bielefeld. Bildrechte: imago images/Picture Point LE

Was hat man denn im Umfeld gedacht? Dass man ohne Schwächephasen durch eine Saison kommt? Dass ein junges, talentiertes Team mit jungem Trainer ohne Lernprozess durch die Saison marschiert und um den Aufstieg spielt oder kämpft? Apropos kämpfen – das ist ja auch mal wieder das Allheilmittel, zusammen mit der Viererkette und dem abkippenden Neuner, der flachen Vier und der Raute und so weiter und so fort...



Und dann will der Trainer tatsächlich, dass die Mannschaft Fußball spielt. Ja, was denn sonst!? Wenn die Mannschaft sich das fünfte Remis ermauert und erkämpft hat, dann schreien die selben Leute: Das ist doch kein Fußball!