Dass Marc Hensel keine Schuld an der Personalplanung vor der Saison trägt, ist klar. Er hat nicht Aliaksei Shpieluski – einen in der Liga völlig unerfahrenen Trainer – geholt, bewährte Stammkräfte vom Hof gejagt und allen voran in der lahmenden Offensive keinen adäquaten Ersatz gefunden. Aber der 35-Jährge hat seit 21. September 2021 als Interimstrainer und später als Teamchef das Sagen beim FC Erzgebirge Aue.



Er muss sich dabei auch an den Ergebnissen messen lassen. Und die sind katastrophal. Vom kleinen Zwischenhoch Mitte Oktober bis Mitte November, als Aue immerhin elf Punkte aus sechs Partien einfuhr, ist nichts mehr geblieben. Eine Entwicklung der Mannschaft ist nicht zu erkennen. Und nur mit Durchhalteparolen geht Abstiegskampf nicht.