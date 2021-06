Der Koreaner Seo spielte im Nachwuchs von Frankfurt und Darmstadt 98 und bestritt in der letzten abgebrochenen Saison der U19-Bundesliga alle vier Spiele, erzielte dabei zwei Tore. "Ich bin sehr dankbar, dass ich bei Dynamo Dresden die Chance erhalte, die nächsten Schritte in meiner Entwicklung gehen zu dürfen und werde alles daransetzen, das in mich gesteckte Vertrauen mit Willen und Leistung zurückzuzahlen", sagte Jong-min Seo.