Die Aufregung war groß, nachdem Fans des FC Erzgebirge Aue am vergangenen Sonntag beim 2:0-Heimerfolg gegen den FC Heidenheim die Corona-Politik in Sachsen kritisierten und dabei Ministerpräsident Michael Kretschmer gezielt angriffen. Auf einem großen Plakat protestierte die aktive Fanszene mit den Worten: "Freiheit ist nicht verhandelbar. Corona-Maßnahmen beenden - jetzt!" Auf einem weiteren Banner hieß es: "Kretschmer du willst Sachse sein? Verhälst Dich wie ein Wessischwein!" und "Kretschmer in den Westen - Abschieben sofort!"