Wenige Tag vor Ende der Transferperiode hat der FC Erzgebirge Aue auf die Flaute in der Offensive reagiert und einen Mittelstürmer verpflichtet. Wie der Zweitligist am Mittwoch mitteilte, wird der 26-jährige Antonio Mance zunächst bis zum Ende der laufenden Saison ausgeliehen. Danach besitzen die Veilchen eine Kaufoption für den kroatischen Angreifer. "Ich bin sehr froh, dass wir Antonio von Aue überzeugen konnten. Er ist ein Vollblutstürmer, der uns definitiv weiterhelfen wird. Davon bin ich fest überzeugt", erklärte Aue-Boss Helge Leonhardt auf der Webseite des Vereins.

Mance kommt von Erstligist NK Osijek ins Erzgebirge. Dort war er in den letzten zwei Jahren unter Vertrag, wurde aber in die ungarische erste Liga ausgeliehen. In der laufenden Saison bestritt der 1,89 Meter große Stürmer für Osijek sechs Punktspiele, erzielte ein Tor. "Er ist ein kompletter Stürmer mit einer ausgeprägten Physis, Wucht und Mentalität", freut sich Trainer Aliaksei Shpileuski auf den neuen Mann.