In guten und schlechten Zeiten: Martin Männel bleibt dem FC Erzgebirge Aue treu. Der Keeper der Veilchen verkündete auf Instagram, seinen Vertrag in Aue um ein weiteres Jahr zu verlängern. Der Kontrakt hat zudem eine Option auf eine weitere Verlängerung. "Ich bleibe an Bord. Der Vertrag gilt natürlich auch für die 3. Liga, ich freue mich auf die 15. Saison mit euch", schrieb der 33-Jährige.