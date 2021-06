Fußball | 2. Bundesliga Vor dem Trainingsstart: Positiver Coronatest bei Pascal Testroet

Hauptinhalt

Das geht ja gut los! Der FC Erzgebirge Aue startet am Donnerstag in die neue Spielzeit. Aber ohne Pascal Testroet. Der Stürmer war beim abschließenden PCR-Test durchgefallen und befindet sich in Quarantäne.