In einer Medienrunde am Mittwoch (27. September) stand der Verteidiger Rede und Antwort. "Ich war sehr stolz, das ich endlich mein Zweitliga-Debüt machen konnte. Ich habe mich auf dem Platz gut gefühlt, die Mannschaft hat mir sehr geholfen“, sagte der 20-Jährige und fuhr fort: "Das Ruhige am Ball hatte ich schon immer. Ich nehme viel mit von den erfahrenen Spielern, von Cristiano Piccini zum Beispiel. Er ist ein sehr guter Typ, er hilft mir viel.“

So kann es weitergehen. Andi Hoti feierte gegen Paderborn ein erfolgreiches Zweitliga-Debüt. Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter