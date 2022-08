Das Duell Magdeburg gegen Kiel kennt man im deutschen Profisport eher vom Handball. Am Sonntag treffen Mannschaften beider Städte aber in der 2. Fußball-Bundesliga aufeinander.

Der 1. FC Magdeburg hat nach der 1:2-Heimniederlage gegen Düsseldorf am ersten Spieltag eine Reaktion gezeigt und den Karlsruher SC eine Woche später mit 3:2 bezwungen. Besonders beeindruckend dabei: Die 3:0-Führung stand bereits nach 34 Minuten auf der Anzeigetafel. Die Torgefahr in der Anfangsphase kennt man vom FCM bereits aus der vergangenen Saison: Ganze 17 Tore erzielten die Sachsen-Anhalter damals in der Anfangsviertelstunde. Gegen Kiel soll das am besten auch so laufen, der erste Heimsieg soll her.