Der 18-Jährige kann in der Offensive zentral oder auf den Außenpositionen spielen. Vor seinem Wechsel zum VfB spielte der 1,71 Meter große Beyaz beim türkischen Topverein Fenerbahce Istanbul. Dort bestritt er in der Saison 2019/20 und 2020/21 insgesamt fünf Partien in der ersten türkischen Liga. Zuvor war er für Fenerbahce auch in der U19-Süper Lig aktiv und verbuchte in der Saison 2019/20 in 14 Spielen zwei Tore.