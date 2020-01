Der 1. FC Magdeburg hat Daniel Steininger verpflichtet. Wie der Drittligist am Freitag in einer Pressemitteilung bekanntgab, erhält der 24-jährige Stürmer einen Vertrag bis zum Sommer 2021. Steininger, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist, kommt aus der Jugend von Greuther Fürth und stand nach seiner Zeit bei Jahn Regensburg von 2015 bis 2020 im A-Kader der Fürther, spielte aber vorrangig in der zweiten Mannschaft. In der 2. Bundesliga kommt er auf 49 Einsätze und fünf Tore.