2,01 Meter misst Simon Makienok - von nun an soll der bullige Mittelstürmer im Trikot der abstiegsgefährdeten SG Dynamo Dresden für Gefahr in den gegnerischen Zweitliga-Strafräumen sorgen. Zunächst bis Saisonende haben sich die Schwarz-Gelben die Dienste des früheren dänischen Nationalspielers (sechs Länderspieleinsätze 2013) gesichert. Er kommt vom FC Utrecht.

SGD-Sportgeschäftsführer Ralf Minge freute sich in einer offiziellen Klubmitteilung über einen Angreifer, "den wir so bisher nicht in unserem Kader hatten." Makienok sei ein "wuchtiger Strafraumstürmer, der über eine herausragende Kopfballtechnik verfügt. Er soll ein weiteres Puzzleteil bei unserer Aufholjagd im Kampf um den Klassenerhalt sein", ergänzte Minge.