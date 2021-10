Goalgetter Pascal Testroet wurde ohne Not aussortiert. Bildrechte: Picture Point

Ein deutlicher Seitenhieb, ein Pascal Testroet fehlt immer noch. "Pascal hätte die Tore geschossen", erklärt Hensel mit Blick auf die klaren Chancen in der ersten Halbzeit beim KSC. Und beim Stande von 1:2 in der Schlussminute durch Sascha Härtel. Das sei der Unterschied, bei dessen Schuss habe ich ein Karlsruher in den Schuss geschmissen. Anders bei den Gegentoren. "Das sind Konzentrationsprobleme. Bei diesen Schlüsselzweikämpfen waren wir nicht wach. Wir haben Aussetzer, die werden in dieser Liga knallhart bestraft. Und wir können nach Rückstand nicht fünf bis zehn Minuten schwimmen, da müssen wir unseren Mann stehen."