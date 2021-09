Zweitliga-Schlusslicht Erzgebirge Aue hat den bisherigen Co-Trainer Marc Hensel zum Interimscoach befördert. Der 35-Jährige folgt auf den Belarussen Alaksei Shpileuski, den der noch sieglose Klub am Sonntag nach dem Fehlstart in die Saison mit nur drei Punkten aus sieben Spielen entlassen hatte. Laut Mitteilung des Vereins informierte Präsident Helge Leonhardt die Auer Mannschaft am Dienstagnachmittag über die Personalentscheidung. An der Seite von Hensel werden Marco Kämpfe und Daniel Haas arbeiten. Die bisherigen Co-Trainer Tommy Jähnigen und Björn Rosemeier wurden vom Vorstand freigestellt.



Für Hensel ist es nicht die erste Aufgabe als "Cheftrainer". Bereits nach den Entlassungen von Daniel Meyer und Dirk Schuster war Feuerwehrmann Hensel eingesprungen. Damit verschafft sich der FC Erzgebirge Aue eine 14-tägige Verschnaufpause bei der Suche nach einem Nachfolger für Shpileuski. Da Hensel nicht im Besitz einer Fußballlehrer-Lizenz ist, darf er nur zwei Wochen als Cheftrainer fungieren.