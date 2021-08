Bildrechte: imago images/Hentschel

Fußball-Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden wird seinem langjährigen Kapitän und Identifikationsfigur Marco Hartmann keinen neuen Vertrag geben. Seit Ende Juli hatte der 33-Jährige, dessen alter Kontrakt ausgelaufen war, nach einer Knie-Verletzung noch einmal mittrainieren dürfen. Nun senkten die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben aber den Daumen in Sachen Zukunft.

Hartmann "enttäuscht und dankbar"

Das wurde Dynamos dienstältestem Spieler am Mittwoch in einem persönlichen Gespräch durch Sportgeschäftsführer Ralf Becker sowie Chefscout und Kaderplaner Kristian Walter mitgeteilt. "Ich hatte den Wunsch, noch ein Jahr Fußball hier in dieser wunderschönen Stadt bei diesem emotionsgeladenen Verein zu spielen. Daher überwiegt bei mir im ersten Moment natürlich die Enttäuschung, dass mein Weg jetzt bei Dynamo Dresden endet", erklärte Marco Hartmann und fügte hinzu: "Ich blicke voller Dankbarkeit auf unglaublich intensive acht Jahre bei diesem großartigen Traditionsverein zurück. Sowohl der Verein als auch ich persönlich haben in dieser Zeit viele Höhen erlebt, aber auch einige Tiefen durchschritten, die ich allesamt nicht missen möchte. Danke an alle Mitspieler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitglieder und Fans, die ich bei Dynamo kennen lernen durfte. Es war eine unfassbar besondere Zeit für mich." Hartmann (Mi.) durfte seit Ende Juli wieder bei Dynamo mittrainieren und wurde von Trainer Alexander Schmidt (re.) auf Herz und Nieren geprüft. Bildrechte: imago images/Dennis Hetzschold

Dynamos Sport-Geschäftsführer Ralf Becker sagte: "Zuallererst bedanken wir uns bei Marco für acht Jahre ehrliche und aufopferungsvolle Arbeit im Dynamo-Trikot. Marco ist ein Mensch, der sich bei Dynamo immer in den Dienst der Sache gestellt hat – mit vollem Einsatz, ehrlich und authentisch auf und neben dem Platz. Marco ist ein echtes Vorbild unseres Sports! Leider muss man aber im Fußball manchmal auch menschlich harte Entscheidung treffen. Das haben wir wirklich schweren Herzens getan, nachdem wir aus sportlicher Sicht alle Fakten sehr sorgfältig bewertet haben."

Die Tür für eine Rückkehr an anderer Stelle hält Becker aber weit offen: "Eine Rückkehr von Marco in anderer Funktion ist selbstverständlich nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil. Wir würden es uns sogar sehr wünschen. Unsere Tür steht immer offen und wir werden mit ihm zu gegebener Zeit sicher entsprechende Gespräche führen, in welcher Form und zu welchem Zeitpunkt er sich eine Rückkehr vorstellen könnte." Hartmann wird vor dem Heimspiel gegen den SC Paderborn am 29. August im Harbig-Stadion verabschiedet werden. Nur Volker Oppitz (14 Saisons) und Maik Wagefeld (zehn Saisons) waren in der Nach-Wende-Zeit länger für die Sportgemeinschaft aktiv. Bildrechte: imago images/Eibner

Der Defensiv-Allrounder war 2013 vom Halleschen FC, für die der gebürtige Leinefelder auf 117 Partien kam, zu Dynamo gewechselt. Er absolvierte 146 Begegnungen (17 Tore/10 Vorlagen) für die Schwarz-Gelben. Hartmann war lange Kapitän, Integrationsfigur und Identifikationsfigur. In den vergangenen Jahren machten ihm Verletzungen immer häufiger einen Strich durch die Rechnung. Zuletzt musste er sich im März wegen eines Sehnenrisses einer Knie-OP unterziehen.

In seiner Dynamo-Zeit stieg der Verein 2016 und 2021 in die 2. Liga auf. 2017 startete der Aufsteiger gleich auf den fünften Platz im Unterhaus durch. Gleich in seinem ersten SGD-Jahr und in seiner vorletzten Saison für den Traditionsverein stieg Hartmann aus der 2. Liga ab. Dort kommt er auf 84 Begegnungen. Als vereinsloser Akteur könnte Hartmann nun bei einem anderen Klub weitermachen. Nach seinem Karriere-Ende hat der angehende Lehrer, dem nur noch das Referendariat fehlt, eine Weltreise über zwölf Monate geplant. Kämpfertyp: Marco Hartmann, hier 2018 gegen Holstein Kiel, war einer, der "die Knochen hinhielt" Bildrechte: IMAGO / Robert Michael

Nach der Verpflichtung von Linksverteidiger Guram Giorbelidze (Wolfsburger AC/AUT) soll der 31-köpfige Kader von Dynamo ohnehin noch abgespeckt werden. Drei bis vier Akteure könnten noch gehen. Als Erster wurde am Donnerstag bereits Linksverteidiger Jonas Kühn (19) an Südwest-Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach verliehen. Der gebürtige Plauener war im Sommer 2018 vom VFC Plauen gekommen und besitzt bei Dynamo noch einen Vertrag bis 2023. Bildrechte: imago images/Hartenfelser

Weitere Kandidaten sind Luka Stor, Max Kulke, und Simon Gollnack. Der glücklose Stürmer Stor, dem nur zwei Tore in 29 Pflichtspielen gelangen, besitzt ebenfalls noch einen Kontrakt bis 2023. Zuletzt stand der Slowene nicht im Kader. Die anderen Drei aus diesem Quartett könnten verliehen werden. Angreifer Gollnack trainiert derzeit bei 1899 Hoffenheim II, ebenfalls ein Regionalligist aus dem Südwesten.