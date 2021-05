Sein Ziel ist es, seine Reha in Dresden zu beenden und anschließend ins Mannschaftstraining beim Zweitligisten einzusteigen. Dort will Hartmann dann punkten und die Vereinsspitze doch noch überzeugen. "Ich hatte mir anderes erhofft, aufgrund meiner Verletzung war es aber nicht ganz unverständlich", sagte Hartmann, der am Wadenbeinköpfchen operiert werden musste und so die letzte Phase der Saison verpasste. Seit acht Jahren steht Hartmann bei der SGD unter Vertrag und sagte bei "Radio Dresden" ehrlich: "Ich beschäftige mich seit drei Jahren damit, geht es weiter oder nicht. Aber wenn der Moment dann da ist, fällt es einem nicht leicht."