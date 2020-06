"Wir sind dem Wunsch von Frank Steinmetz nachgekommen, der uns in einem sehr vertrauensvollen Gespräch die Gründe für seine Entscheidung dargelegt hat", sagte Aues Geschäftsführer Michael Voigt. Steinmetz war erst im November 2019 nach Aue gekommen. Er und Aues Chefcoach Dirk Schuster hatten bereits in Darmstadt zusammengearbeitet.

Steinmetz' Nachfolger Kämpfe fungierte zuletzt als Co-Trainer beim thüringischen Regionalligisten ZFC Meuselwitz. "Ich habe bereits fünf Jahre in Aue gearbeitet und hatte eine erfolgreiche Zeit, insbesondere in der 2. Bundesliga. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und danke dem ZFC sehr, dass er meiner Bitte um Vertragsaufhebung so unkompliziert gefolgt ist", erklärte Kämpfe. Der Fitness-Experte stand bei den Sachsen bereits zwischen 2008 und 2013 unter Vertrag.