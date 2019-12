An Kauczinskis Seite wird wie angekündigt Heiko Scholz als Co-Trainer agieren, der seinen neuen Chef bereits kurz die Stadt gezeigt hat. Ausdrücklich lobte Ralf Minge in diesem Zusammenhang dessen Interimstätigkeit: "Scholle hat das richtig gut gemacht, das Feedback aus der Mannschaft war toll." Ob es noch weitere Zugänge im Assistententeam geben wird, steht noch nicht fest. "Wir schauen uns das zwei Wochen an und werden dann analysieren, ob und, wenn ja, wen wir eventuell noch dazuholen in der Winterpause."



Ähnlich argumentierte Kauczinski bei der Frage nach möglichen Wintertransfers. "Lasst mich erstmal ein Bild von der Mannschaft gewinnen. Jeder hat die Gelegenheit zu zeigen, 'ich bin da, Trainer, du kannst auf mich bauen'." Auch über eine mögliche Entscheidung für eine klare Hierarchie in der Kapitänsrolle - unter Cristian Fiel waren es vier an der Zahl - werde er erst in der Winterpause nachdenken.