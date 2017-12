FCE-Cheftrainer Hannes Drews, der das Weihnachtsfest bei seiner Familie in der Nähe von Kiel verbringt, wurde in einer Mitteilung zitiert: "Es ist absolut toll, dass Martin seine weitere sportliche Zukunft bei uns in Aue sieht. In der Hinserie hat Martin einmal mehr sehr eindrucksvoll bewiesen, dass er ein überragender Torhüter ist. Sein Können und seine Klasse sprechen einfach für sich. Darüber hinaus ist Martin auch als Kapitän und Leader eine echte Persönlichkeit im Gefüge unserer Mannschaft und dementsprechend für mich und mein Trainerteam ein sehr wichtiger Ansprechpartner."