Bereits am Mittwoch soll Koné, der in Südfrankreich auf seinen ehemaligen Dynamo-Kollegen Haris Duljevic träfe, vorgestellt und am Samstag bei Rekordmeister AS St. Etienne sein Debüt feiern. Noch haben allerdings weder Dynamo noch Nimes den Wechsel offiziell verkündet. Die ersten Verhandlungen zwischen Dresden und Olympique hatte noch kein Ergebnis gebracht. Der Offensivmann war im Januar 2018 für die SGD-Rekordablöse von 2,16 Millionen Euro vom FC Zürich gekommen. In dieser Saison traf Koné für Dynamo in 16 Zweitliga-Partien sechs Mal. Zuletzt hatte er allerdings nicht mehr überzeugen können.

Auch im Pokal war Koné in dieser Saison erfolgreich. Bei Hertha BSC gelang ihm das 1:0. Bildrechte: imago images/Contrast