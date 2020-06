Auf dem Boden bleiben: Voigt (re.) und Aues Präsident Helge Leonhardt haben sich Realismus auf die Fahnen geschrieben. Bildrechte: imago/Picture Point

"Mehr ist immer schön, aber wir müssen auch realistisch bleiben. Wir in Aue haben da jetzt nicht das Anspruchsdenken, Millionen mehr haben zu wollen. Wir haben uns hier so aufgestellt, dass wir uns der finanziellen Situation anpassen." Zumal Voigt verschmitzt hinzufügte, dass es in Aue ja auch nicht klar sei, ob man sich bis 2025 überhaupt immer in der 2. Liga halten könne. Keine Einschätzung zum neuen Medienvertrag gab RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff auf MDR-Nachfrage ab.



Die DFL muss erstmals nach 18 Jahren, damals gab es die Pleite des mächtigen TV-Rechtehändlers Leo Kirch (München), wieder einen leichten Rückgang der Einnahmen hinnehmen. In der laufenden Rechteperiode von 2017 bis 2021 gibt es insgesamt nach Vertrag 4,64 Milliarden, jetzt sind es 4,4 Milliarden.