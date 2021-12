Michael Seaton spielte unter der Regie von Pavel Dotchev bei Viktoria Köln. (Archiv) Bildrechte: imago images/Fotostand

Der FC Erzgebirge Aue will nichts dem Zufall überlassen und ist bereits in die Vorbereitung gestartet. Im Laufe der bisherigen Saison haben die "Veilchen" bescheidene 15 Tore erzielt, man weiß also, wo der Schuh klemmt. Treffsichere Stürmer werden händeringend gesucht, Michael Seaton könnte beim Zweitligisten Abhilfe schaffen.

Der 25-Jährige spielt zurzeit in Aue vor und verbreitet im kalten Erzgebirge karibische Stimmung. Seaton, gebürtiger Jamaikaner aus Spanish Town, ist gelernter Angreifer und kickte in dieser Spielzeit bisher für den BSV Schwarz-Weiß Rehden in der Regionalliga Nord. In 14 Spielen erzielte er acht Tore.

Dotchev gab den Tipp

In den Fokus der Auer geriet der Mann aus Jamaika, der bislang 13 Länderspiele für sein Land bestritt und bereits in den USA, Israel und Schweden spielte, durch Pavel Dotchev, den jetzigen FCE-Sportdirektor. Unter seiner Regie spielte er in der Saison 2020/21 bei Drittligist Viktoria Köln. Im Juli 2021 stellte sich Seaton auch bei Viertligist FC Energie Cottbus vor, absolvierte einige Testspiele und ging dann doch nach Rehden.

Gute Dynamik, gutes Kopfballspiel und Durchsetzungsvermögen

Es könnte vielleicht etwas werden mit ihm. Aues Teamchef Marc Hensel sagte in der "Dresdner Morgenpost" (Donnerstag): "Ich habe zunächst Spielmitschnitte von Michael gesichtet, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Er bringt eine gute Dynamik mit und besitzt ein gutes Kopfballspiel sowie Durchsetzungsvermögen im Strafraum."