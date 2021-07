Der Jubel war riesig, als Michael Hefele zum Abschluss der Saison 2015/16 die Meistertrophäe der 3. Liga in die Höhe reckte. Alle 38 Saisonspiele hatte der Innenverteidiger für die SGD über die volle Spielzeit absolviert und sein Team als Kapitän nach 706 Tagen Abstinenz zurück in die 2. Bundesliga geführt. Auch an Torgefahr mangelte es dem gebürtigen Pfaffendorfer nicht: Sechs Treffer und drei Vorlagen gelangen ihm in der Aufstiegssaison, darunter das Führungstor im Sachsenderby gegen Ergebirge Aue.