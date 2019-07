Zuletzt war es im monatelang schwelenden Führungskonflikt bei der SG Dynamo Dresden nach außen ruhig geworden - vor allem weil es als mehr oder weniger offenkundig beschlossene Sache galt, dass der kaufmännische Geschäftsführer Michael Born zum Ende des zurückliegenden Geschäftsjahres (30. Juni) vorzeitig abgelöst werden sollte, wie der "kicker" in seiner aktuellen Donnerstagsausgabe (4. Juli) noch einmal unterstrich.



Jetzt aber hat Born, der bei den Schwarz-Gelben vor drei Jahren die Nachfolge von Robert Schäfer antrat und noch bis 2021 unter Vertrag steht, am gestrigen Mittwoch nach seinem Urlaub wieder den Dienst auf der Geschäftsstelle angetreten. Ausgerechnet Sportgeschäftsführer Ralf Minge, wohl eigentlich ein monatelanger Befürworter einer Born-Trennung, soll demnach "in einer finalen Abstimmung vor zwei Wochen" dann doch ein Veto gegen die geplante Beurlaubung des Geschäftsführer-Kollegen eingelegt haben, dem der zuständige Aufsichtsrat gefolgt sei.