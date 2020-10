Im Umfeld von Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue ist ein Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das bestätigte Trainer Dirk Schuster am Donnerstag. "Wir hatten am Dienstag eine Testung gemacht, gestern kam das Ergebnis, dass eine Person im weiteren Umfeld positiv war. Da macht man sich tausend Gedanken, wie man damit umgeht", sagte Dirk Schuster "Sport im Osten".



In der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am Sonntag beim Hamburger SV konnten die Profis am Mittwoch und Donnerstag nur individuell trainieren. "Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme unsererseits. Nach einem weiteren Test können wir hoffentlich wieder in das Mannschaftstraining einsteigen. Alles andere wäre sehr kontraproduktiv für uns."