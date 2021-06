Zweitliga-Rückkehrer SG Dynamo Dresden hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Die Elbestädter gaben am Dienstag die Verpflichtung von Morris Schröter bekannt. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei vom Drittligisten FSV Zwickau in die sächsische Landeshauptstadt und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

«Morris Schröter war in der abgelaufenen Saison einer der Topspieler der 3. Liga, ist auf der rechten Seite auf verschiedenen Positionen sowohl offensiv als auch defensiv flexibel einsetzbar und strahlt dabei stets Torgefahr aus», erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker in einer Vereinsmitteilung. „Er hat von Beginn der Gespräche an deutlich gemacht, dass er große Lust hat, unseren Weg mitzugehen und passt damit optimal zu unserer Philosophie.“