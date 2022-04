Als erster Aufsteiger in die 2 Bundesliga steht der 1. FC Magdeburg fest. Die Entscheidung, wer den Elbestädtern folgt, wird am Wochenende noch nicht fallen. Beste Karten hat Eintracht Braunschweig, auch der 1. FC Kaiserslautern ist noch im Geschäft, hat den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga aber nicht mehr in der eigenen Hand.

Enttäuschung pur: Viktoria 1889 Berlin hat den Klassenerhalt nicht mehr allein in der Hand. Bildrechte: IMAGO / foto2press

Der Blick in den Tabellenkeller: Neben Aufgeber Türkgücü München steht auch der TSV Havelse als Absteiger fest. Am Wochenende könnte zudem der Abstieg von Würzburg so gut wie sicher sein. Sollten die Kickers verlieren und Verl und Viktoria 89 Berlin gewinnen, geht's in die Regionalliga. Weil vier Teams absteigen müssen, droht auch Viktoria Berlin nur ein Jahr nach dem Aufstieg der Gang in die vierte Liga. Berlin liegt zwar noch einen Punkt vor Verl, muss aber am vorletzten Spieltag – dann hätte man gegen Türkgügü München antreten sollen – zuschauen. Verl hat dagegen noch drei Endspiele und so die Chance, aus eigener Hand den Klassenerhalt zu schaffen. Entschieden wird hier aber am Wochenende noch nichts.