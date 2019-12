Wie geht es weiter bei Dynamo Dresden? Der Fußball-Zweitligist steht nach der neunten Saisonniederlage am Samstag gegen Holstein Kiel (1:2) mit dem Rücken zur Wand. Dennoch halten die Schwarz-Gelben weiterhin zu ihrem Cheftrainer Cristian Fiel, der aller Voraussicht nach auch am nächsten Sonntag (8. Dezember, 13:30 Uhr, im Liveticker auf www.sport-im-osten.de) im Heimspiel gegen den SV Sandhausen auf der Bank sitzen wird.

Während die Dynamo-Profis am Sonntagmorgen im Großen Garten wie gewohnt unter Anleitung der Assistenztrainer ihr obligatorisches Auslaufprogramm absolvierten, hat der 39-jährige Fiel im Rudolf-Harbig-Stadion mit den Klubverantwortlichen um Sportgeschäftsführer Ralf Minge ein Krisengespräch darüber geführt, ob und wie es zukünftig gemeinsam weitergehen soll. Dabei kam man zu dem Entschluss, gemeinsam weiterzuarbeiten. SGD-Pressesprecher Henry Buschmann bestätigte dem MDR am Sonntagnachmittag: "Cristian Fiel ist unser Trainer. Stand jetzt ist das eine Tatsache."

Dresden war am Samstag durch die Niederlage gegen Kiel ans Tabellenende in der 2. Liga abgerutscht. Mit zwölf Zählern liegen die Schwarz-Gelben zwar nur drei Punkte hinter der Nichtabstiegszone. Die Fans besorgt aber vor allem der Abwärtstrend: In zuletzt acht Spielen gelang nur ein Sieg. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Kiel wirkte Fiel resigniert und ging mit seiner Mannschaft hart ins Gericht. Er sagte: "Das war einfach ein komplettes Versagen unserer Mannschaft. So wie wir heute gespielt haben, wirst du gegen keinen Gegner mehr Punkte holen."