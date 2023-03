Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat aus den Vorfällen beim Gastspiel beim FC St. Pauli Konsequenzen gezogen und greift hart in der eigenen Fanszene durch. Bei der Hochrisikopartie in Hamburg (0:1) war es laut Verein am vergangenen Sonntag (26. Februar) unter anderem zum Abbrennen von Pyrotechnik sowie der Zerstörung von Sanitäranlagen gekommen, zudem habe es durch die Ausschreitungen Verletzte gegeben.

Nicht nur aufgrund der Ereignisse beim FC St. Pauli sei der Verein "an einem Punkt, an dem wir uns grundsätzlich die Frage stellen müssen, ob wir noch auf dem richtigen Kurs sind", hieß es in dem umfassenden Statement. In den vergangenen Wochen seien die Grenzen "nicht nur einmal" klar überschritten worden.